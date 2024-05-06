Чому зросте ціна на світло

У ефірі телемарафону Голова Держенергонагляду Руслан Слободян розповів, що через російські атаки енергосистема України сильно пошкоджена. Відповідно до попередніх оцінок, збитки перевищили 1 мільярд доларів.

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Руслан Слободян Голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Наразі, чим покрити ці збитки невідомо. Тариф та міжнародною допомогою вони не перекриваються.

За словами Слободяна, пошкоджено 7 гігаватів генеруючих потужностей. Ремонт енергооб'єктів триває, енергетикам доводиться працювати цілодобово, аби прискорити процес.

Відновлення потужностей може тривати довше ніж очікувалось, через тривалий термін виготовлення деякого обладнання – близько 1 року. Щобільше, Голова Держенергонагляду застеріг, що ремонт може вийти за межі наступного опалювального сезону. Додаткові труднощі виникають через недостатню кількість фінансового забезпечення.

Коли може зрости тариф

Зараз тариф на електроенергію встановлено на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину. Слободян зазначив, що його можуть підвищити, зважаючи на відсутність достатньої кількості ресурсів для відновлення енергосистеми.

НБУ прогнозував поступове підвищення тарифу. Можливо перший етап доцільно буде зробити уже влітку,

– уточнює Слободян.

Також Голова Держенергонагляду наголошує на тому, що Україна може звернутись до закордонних партнерів для збільшення міжнародної допомоги. Зокрема, через використання заморожених російських активів.