Почему вырастет цена на свет
В эфире телемарафона Председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян рассказал, что из-за российских атак энергосистема Украины сильно повреждена. Согласно предварительным оценкам, убытки превысили 1 миллиард долларов.
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Сейчас, чем покрыть эти убытки неизвестно. Тариф и международной помощью они не перекрываются.
По словам Слободяна, повреждено 7 гигаватт генерирующих мощностей. Ремонт энергообъектов продолжается, энергетикам приходится работать круглосуточно, чтобы ускорить процесс.
Восстановление мощностей может длиться дольше, чем ожидалось, из-за длительного срока изготовления некоторого оборудования – около 1 года. Более того, Председатель Госэнергонадзора предостерег, что ремонт может выйти за пределы следующего отопительного сезона. Дополнительные трудности возникают из-за недостаточного количества финансового обеспечения.
Когда может вырасти тариф
Сейчас тариф на электроэнергию установлен на уровне 2,64 гривны за киловатт-час. Слободян отметил, что его могут повысить, ввиду отсутствия достаточного количества ресурсов для восстановления энергосистемы.
НБУ прогнозировал постепенное повышение тарифа. Возможно первый этап целесообразно будет сделать уже летом,
– уточняет Слободян.
Также Председатель Госэнергонадзора отмечает, что Украина может обратиться к зарубежным партнерам для увеличения международной помощи. В частности, через использование замороженных российских активов.