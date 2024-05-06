Почему Uniper требует деньги от "Газпрома"

Немецкая компания Uniper стремится закрыть вопрос с неактивными контрактами для поставок газа из России. Эти сделки негативно влияют на положение энергогиганта на фондовом рынке.

Читайте также В одних регионах спрос устойчивее, в других наоборот: рынок недвижимости в мае

"Газпром" должен возместить компании более 15 миллиардов долларов, из-за остановки своих поставок в Германию в 2022 году. Тогда немецкое правительство спасло энергогиганта.

Вследствие отказа "Газпрома" поставлять газ, компания Uniper была вынуждена платить высокую цену за сырье от других поставщиков для компенсации потерь. Сейчас немецкий энергогигант планирует снова зайти на фондовый рынок. К возвращению готовится 99,12% акций Uniper. Предположительно, в следующем году немецкое правительство может продать около 30% из них.

Какова сейчас ситуация со сделками

Юридические контракты с "Газпромом" остаются в силе до 2035 года. Согласно этим соглашениям, Uniper должен получать 250 тераватт-часов газа, это ориентировочно четверть от всего сырья, в котором нуждается Германия.

Эти контракты не были отменены в 2022 году, тогда их только приостановили. Для расторжения соглашения нет юридических оснований, в частности, из-за отсутствия санкций против российского газа от ЕС.

Сейчас Uniper ожидает рассмотрения искового заявления в Стокгольмском арбитражном суде. Именно это решение может предоставить юридические основания немецкому энергогиганту разорвать договоренности.