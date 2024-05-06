Чому Uniper вимагає гроші від "Газпрому"

Німецька компанія Uniper прагне закрити питання з неактивними контрактами для постачання газу з Росії. Ці угоди негативно впливають на положення енергогіганта на фондовому ринку.

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"Газпром" має відшкодувати компанії понад 15 мільярдів доларів, через зупинку своїх поставок до Німеччини у 2022 році. Тоді німецький уряд врятував енергогіганта.

Внаслідок відмови "Газпрому" постачати газ, компанія Uniper була вимушена платити високу ціну за сировину від інших постачальників для компенсації втрат. Зараз німецький енергогігант планує знову зайти на фондовий ринок. До повернення готується 99,12% акцій Uniper. Імовірно, у наступному році німецький уряд може продати близько 30% з них.

Яка зараз ситуація з угодами

Юридичні контракти з "Газпромом" залишаються чинними до 2035 року. Відповідно до цих угод, Uniper має отримувати 250 терават-годин газу, це орієнтовно чверть від усієї сировини, яку потребує Німеччина.

Ці контракти не були скасовані у 2022 році, тоді їх лише призупинили. Для розірвання угоди немає юридичних підстав, зокрема, через відсутність санкцій проти російського газу від ЄС.

Зараз Uniper очікує на розгляд позивної заяви у Стокгольмському арбітражному суді. Саме це рішення може надати юридичні підстави німецькому енергогіганту розірвати домовленості.