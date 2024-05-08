У ніч проти середи Україна зазнала чергової масованої атаки. Знову ціллю окупантів стала енергетика. Вони випустили безліч ракет, тільки щоб позбавити українців світла.

Коли будуть відключати світло бізнесу 8 травня

Диспетчерський центр Укренерго вимушений обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00. Обсяг обмежень буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. Причина обмежень – дефіцит електроенергії, викликаний масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергетичні об'єкти,

– ідеться в повідомленні.

Тож поки що обмеження стосуються тільки бізнесу та промисловості. Але в Укренерго попередили: якщо ввечері споживання продовжить зростати, то будуть змушені вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми. Це означає, що аварійні відключення застосують і для побутових споживачів по всій Україні.

Як заощадити електроенергію

Є універсальна порада: слід економно споживати електроенергію з 18:00 по 23:00, тобто увечері. Саме вечірні пікові години можуть стати критичними для енергосистеми України.

Побутові споживачі: не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно, перенесіть прання на ніч, вимикайте світло в порожніх приміщеннях.

Бізнес та промисловість: зменшить освітлення торгівельних залів та використання енергоємного обладнання, перегляньте виробничі процеси, максимально залучайте імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.