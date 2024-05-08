Зокрема, за даними Укргідрометцентру, протягом 8 – 11 травня в Україні, крім Волинської, Рівненської, Закарпатської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Кіровоградської та Харківської областей.

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Не обійшлося без заморозків вночі

Так, уже протягом кількох наступних днів у деяких регіонах України температура повітря вночі суттєво знизиться. Як повідомив Укргідрометцентр, подібні погодні умови спостерігатимуться всюди, окрім південних областей та Закарпаття.

Уночі 9 і 10 травня в Україні, крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 5 градусів, оголошено I рівень небезпеки (жовтий),

– йдеться у повідомленні фахівців.

Ба більше, вночі 9 травня у Чернігівській і Сумській областях, а також вночі 10 травня в Сумській, Харківській та Луганській областях також прогнозують сильні заморозки. Температура повітря коливатиметься від 0 до 3 градусів тепла.

Заморозки в Україні 9 травня / Фото Укргідрометцентр

В Укргідрометцентрі наголосили, що там буде оголошено II рівень небезпеки (помаранчевий).

Заморозки в Україні 10 травня / Фото Укргідрометцентр

Напередодні вже прогнозували заморозки у ці дні

Синоптик Ігор Кібальчич писав, що початок нового тижня в Україні пройде з нестійкою погодою через вплив Балтійського циклону та його атмосферних фронтів.

Вже у середині тижня очікується вторгнення арктичної повітряної маси. Внаслідок цього температура повітря суттєво знизиться у всіх регіонах. Особливо у північних, центральних та східних областях.

Там вночі та вранці спостерігатимуться заморозки не лише на ґрунті, але місцями також у повітрі до 0 – 4 градуси морозу. Поступове підвищення температури та стабілізація погоди розпочнеться лише у вихідні.

У четвер, 9 травня, в Україні переважно без опадів, тільки у Криму та Карпатах пройдуть дощі, до речі, у високогір'ї з мокрим снігом. Вночі 5 – 10 градусів, у північній половині 1 – 6, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0 – 4 градуси. Вдень в Україні 10 – 17.

За його словами, у п'ятницю вночі 1 – 6 тепла, у північних, центральних та східних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки до -4 градусів. Вдень повітря прогріється до 13 – 18 тепла.