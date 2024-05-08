У перший тиждень травня спостерігалося значне зниження температури повітря. За прогнозами синоптиків, ситуація зміниться вже на цих вихідних. Тоді стовпчик термометра знову підніметься вище за 20 градусів тепла. А поки маємо, те, що маємо.
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Помірний день і холодна ніч
9 травня середня температура повітря в областях становитиме від плюс 12 до плюс 14 градусів. Також день мине без опадів та із мінливою хмарністю. Найтепліше буде на Півдні та Заході . Там обіцяють від 17 до 20 градусів тепла. Найпрохолоднішою, як завжди, виявиться Північ. Там стовпчик термометра коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла.
Уночі в аутсайдерах знову північні регіони. У Чернігові та Сумах температура впаде до мінус 1 градуса.
Якою буде погода в обласних центрах
Київ – +12...+14
Ужгород – +18...+20
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +17...+19
Чернівці – +17...+19
Хмельницький – +16...+18
Луцьк – +17...+19
Рівне – +16...+18
Житомир – +13...+15
Вінниця – +16...+18
Одеса – +18...+20
Миколаїв – +17...+19
Херсон – +17...+19
Сімферополь – +18...+20
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +13...+15
Чернігів – +11...+13
Суми – +11...+13
Полтава – +12...+14
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +16...+18
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +13...+15
Харків – +12...+14
Погода на 9 травня / Фото Укргідрометцентр
Особливі застереження
Вночі 9 в Україні, крім півдня та Закарпаття, на поверхні ґрунту будуть заморозки 0 – 5 градусів морозу.
Тим часом у Чернігівській та Сумській областях прогнозують сильні заморозки 0 – 3 градусів морозу.
Також з 8 по 11 травня в Україні, крім Волинської, Рівненської, Закарпатської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Кіровоградської та Харківської, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.