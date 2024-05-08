Що передбачає підготовка до опалювального сезону

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Уряд створив Штаб підготовки до опалювального сезону. До складу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати та представники громад.

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Зазначається, що Штаб координуватиме всі роботи. Це і подолання наслідків російського енергетичного терору, а також модернізація та адаптація паливно-енергетичного комплексу до нових викликів.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Крім того, активніше залучатимемо допомогу від партнерів і будемо працювати над вирішенням боргової кризи в енергетиці. Зробимо усе, щоб наступної осені та взимку в оселях усіх українців було світло і тепло, а підприємства мали доступ до електропостачання.

Важливо! Було прийнято ще низку рішень в енергетичній сфері: збільшено у 5 разів субсидії на електроенергію для жителів Харківщини, які залишилися без світла через російські атаки.

Ситуація з електроенергією в Україні

Нагадуємо, що 8 травня росіяни знову завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України.

В Міністерства енергетики повідомили, що було атаковано об'єкти в 6 областях України: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Крім того, були пошкоджені об'єкти газової інфраструктури.

У відомстві попередили українців, що у ввечері у піковий період з 19:00 до 22:00 години варто мінімізувати використання енергомістких приладів.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал, розповіла, що з кінця березня росіяни стабільно атакують об'єкти енергетичної інфраструктури. На сьогодні українська енергосистема вже втратила понад 8 гігаватів потужностей.

Зверніть увагу! Водночас в "Укренерго" нещодавно заявили, що у період з 18:00 по 23:00 по всій Україні можливі відключення світла.