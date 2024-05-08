Під удар потрапили енергетичні об'єкти в кількох областях. Енергетики одразу попередили про можливі відключення увечері та просять не вмикати енергомісткі прилади в цей час.

Важливо Увечері можливі відключення по всій Україні: яка ситуація з електроенергією 8 травня

Якими будуть відключення в Україні 8 травня

Микола Колісник, заступник міністра енергетики, в ефірі телемарафону деталізував ситуацію. За його словами, енергетики намагаються забезпечити максимально доступну потужність власним видобутком і за допомогою імпорту.

Мова виключно про графіки погодинного обмеження подачі електроенергії, виходячи з мережевих обмежень,

– так він описав можливі відключення.

Скільки споживають електроприлади / Інфографіка 24 Каналу

Колісник закликав "збалансувати систему раціональним споживанням промисловості та побутових споживачів", щоб можна було покрити вечірній попит. Заступник міністра пояснив: якщо трохи змінити побутові звички і увімкнути праску чи електричну духовку не тоді, коли звикли, це дуже допоможе всім українцям.

Як потрібно користуватися енергомісткими приладами / Інфографіка 24 Каналу

Є і добра новина: завдяки хорошій погоді можна використовувати відновлювальну енергетику. Але в деяких областях, зокрема, Харківській, залишається важка ситуація. Там застосували графіки погодинного обмеження подачі електроенергії і для побутових споживачів.

В Міненерго закликали економити електроенергію

"Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, просимо споживачів зменшити використання енергомістких приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00). Промисловість – переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми", – попросили у відомстві.

Зверніть увагу! Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях та можуть тривати з 18:00 до 23:00. Інформацію про те, як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго.