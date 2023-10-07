Міністерство охорони здоров'я підготувало перелік справ, які не тільки допоможуть легше пережити можливі блекаути, а є корисними для психічного та фізичного здоров'я.
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Що допоможе уникнути стресу під час відключень світла
Так, от, згідно з рекомендаціями МОЗ, уникнути стресу під час можливих блекаутів допоможуть:
- прогулянки. Однак, гуляйте лише зі світловідбивними або світлодіодними аксесуарами (наприклад, браслет або стрічка, або жилет);
- механічна робота, що не потребує яскравого освітлення. Наприклад, прибирання, наведення ладу на робочому столі, перепакування сипучих харчів тощо.
Збільшення впорядкованості й зменшення хаосу довкола себе – це приємне для мозку явище,
– зауважили у міністерстві.
- Також можна практикувати техніки психологічної самодопомоги. Багато з них можна знайти за цим посиланням. Також корисні поради є тут;
- тренування вдома. Уже зараз можна навчитися техніки виконання вправ з тренером чи тренеркою, аби потім виконувати їх вдома навіть у сутінках. Також завантажте відповідні відео, – це допоможе;
- аудіокниги допоможуть якісно провести період відключення світла;
- настільні ігри для всієї родини – це якісний час разом, для якого не потрібне яскраве освітлення та інтернет;
- сон.
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Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу