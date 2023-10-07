Міністерство охорони здоров'я підготувало перелік справ, які не тільки допоможуть легше пережити можливі блекаути, а є корисними для психічного та фізичного здоров'я.

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Що допоможе уникнути стресу під час відключень світла

Так, от, згідно з рекомендаціями МОЗ, уникнути стресу під час можливих блекаутів допоможуть:

прогулянки. Однак, гуляйте лише зі світловідбивними або світлодіодними аксесуарами (наприклад, браслет або стрічка, або жилет);

механічна робота, що не потребує яскравого освітлення. Наприклад, прибирання, наведення ладу на робочому столі, перепакування сипучих харчів тощо.

Збільшення впорядкованості й зменшення хаосу довкола себе – це приємне для мозку явище,

– зауважили у міністерстві.

Також можна практикувати техніки психологічної самодопомоги. Багато з них можна знайти за цим посиланням. Також корисні поради є тут;

тренування вдома. Уже зараз можна навчитися техніки виконання вправ з тренером чи тренеркою, аби потім виконувати їх вдома навіть у сутінках. Також завантажте відповідні відео, – це допоможе;

аудіокниги допоможуть якісно провести період відключення світла;

настільні ігри для всієї родини – це якісний час разом, для якого не потрібне яскраве освітлення та інтернет;

сон.

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Важливо! У МВС наголосили, що Україна має план дій на випадок блекауту. Не обов'язково, що блекаут буде. Однак, краще підготуватися. Що варто купити на випадок відключень світла, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу