Министерство здравоохранения подготовило перечень дел, которые не только помогут легче пережить возможные блекауты, но и полезны для психического и физического здоровья.

Обратите внимание Как подготовиться к блекауту: лайфхаки по выживанию без света в доме

Что поможет избежать стресса во время отключения света

Так вот, согласно рекомендациям Минздрава, избежать стресса во время возможных блекаутов помогут:

прогулки. Однако гуляйте только со световозвращающими или светодиодными аксессуарами (например, браслет или лента, или жилет);

механическая работа, не требующая яркого освещения. Например, уборка, наведение порядка на рабочем столе, переупаковка сыпучих продуктов и так далее.

Увеличение упорядоченности и уменьшение хаоса вокруг себя – это приятное для мозга явление,

– отметили в министерстве.

Также можно практиковать техники психологической самопомощи. Многие из них можно найти за этой ссылкой. Также полезные советы есть здесь;

тренировки на дому. Уже сейчас можно научиться технике выполнения упражнений с тренером, чтобы затем выполнять их дома даже в сумерках. Также загрузите соответствующие видео – это поможет;

аудиокниги помогут качественно провести период отключения света;

настольные игры для всей семьи – это качественное время вместе, для которого не нужно яркое освещение и интернет;

сон.

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Важно! В МВД подчеркнули, что у Украины есть план действий на случай блекаута. Не обязательно что блекаут будет. Однако лучше подготовиться. Что стоит купить на случай отключений света, читайте в материале 24 Канала.

Что купить на случай блекаута / Инфографика 24 Канала