Премьер-министр Украины отметил на форуме "Будущее украинской энергетики", что Украина обеспечила многоуровневую защиту энергообъектов. Ранее о том, как государство сможет защитить нашу энергетику говорил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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Шмыгаль объяснил, как Украина защитила энергообъекты

Денис Шмыгаль заявил, что энергетическая отрасль – основа украинской экономики. По словам министра, есть шесть факторов, обеспечивающих стабильность отрасли. В частности, речь идет прежде всего о значительно большем количестве и мощности систем ПВО.

В прошлом году не было ни Patriot, ни NASAMS, ни IRIS-T, ни SAMP-T, ни многих других систем. Наша ПВО стала еще более комплексной и опытной. Продолжаем работать над ее развитием. До зимы она будет еще крепче, еще сильнее и эффективнее,

– заверил Шмыгаль.

По его словам, вторым фактором является то, что у России уже меньше ракет, а и производить их уже значительно ниже способность. Кроме того, есть еще четыре фактора:

большая ремонтная кампания , которую провела Украина – работают 7 атомных энергоблоков, еще 2 – завершают ремонтную программу. Энергоблоки ТЭС и гидроагрегаты ГЭС будут работать до начала зимы. Уже отремонтировано более 80% магистральных сетей;

, которую провела Украина – работают 7 атомных энергоблоков, еще 2 – завершают ремонтную программу. Энергоблоки ТЭС и гидроагрегаты ГЭС будут работать до начала зимы. Уже отремонтировано более 80% магистральных сетей; защита энергообъектов: возведена многоуровневая пассивная и активная защита. Ведь Украина делает проекты, которые никто в мире до сих пор не делал и продолжает децентрализировать энергосистему;

и продолжает децентрализировать энергосистему; власть системно работает с международными партнерами – они предоставили 2,3 миллиарда долларов на восстановление и защиту энергетики.

Мы также расширили возможность для импорта электроэнергии из ЕС более чем вдвое: с 500 мегаватт до 1200 мегаватт,

– заверил Шмыгаль.

Кроме того, шестым фактором стабильности отрасли достаточное количество энергоресурсов. Ведь только за первое полугодие пробурено 157 тысяч метров новых скважин, то есть, Украина увеличивает добычу газа.

"Впервые пройдем зиму, как обещает "Нафтогаз", используя наш собственный газ. Показатель добычи "Укргаздобычи" достиг наивысшего показателя за три года. Активно работаем над развитием концепции "Украина – газовый сейф Европы". Убежден, что уже сегодня 15 миллиардов кубометров газа, которые есть в наших хранилищах, станут надежной основой для прохождения отопительного сезона", – рассказал Шмыгаль.

В "Укрэнерго" рассказали, как защитят энергообъекты Украины