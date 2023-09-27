Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал на форуме Forbes "Энергия бизнеса", что все будет зависеть от российских обстрелов. Так что вероятные отключения будут зависеть от ситуации.
Смотрите также Зеркальные удары по российской энергетике: будет ли Украина проводить такие атаки
Как Украина защитила энергосистему
Кудрицкий заверил, что они в координации с правительственными структурами, с Генштабом ВСУ имеют несколько видов защиты.
...И подстанции "Укрэнерго", где некоторые виды защиты будут применены впервые, не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угрозы. Это комплексная защита, не буду вдаваться в детали, но это как активная защита – ПВО, так это и пассивная защита – инженерные укрепления,
– объяснил Кудрицкий.
Он пояснил, что будут ли перерывы в энергоснабжении зимой или не будет, будет зависеть от возможных обстрелов.
"Если обстрелов нет – мы отключений не планируем, поскольку спрогнозировать обстрелы невозможно, куда попадут (россияне – 24 Канал) тогда будем действовать по ситуации", – заверил чиновник.
Ранее глава "Укрэнерго" объяснял, планируют ли вводить графики отключение света. По его словам, их действительно сейчас обновляются на местах. Однако сейчас не планируют применять.
"Пока хочу подчеркнуть, что мы никаких графиков отключений не планируем. И даже факт их обновления Министерством энергетики не означает, что они будут применены, мы просто должны быть готовы", – заверил Кудрицкий.
Как подготовиться к отключению света / Инфографика 24 Канала
Будет ли Россия бить по энергетике
- Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев еще в августе заявил, что Кремль может снова обстреливать объекты критической инфраструктуры Украины зимой. Именно поэтому в Украине нужно больше средств ПВО. По словам генерал-лейтенанта, чем больше средств нам будет передано, тем больше мы исключим успешные удары вражеских беспилотников и ракет по объектам критической энергосистемы.
- В сентябре украинский премьер Денис Шмигаль заявил, что энергетический террор России уже длится последние две недели. Ведь Россия уже атаковала наши энергетические региональные подстанции.
- К счастью, Украина еще не ощутила энергетический террор россиян. Но глава нашего правительства объяснил, что этап энергетического террора в этот отопительный сезон уже начался – враг уничтожает инфраструктуру, производство, прокачку, хранение горючего.
- По прогнозам Шмыгаля, обстрелы россиян будут продолжаться, однако построенная защита работает и продолжает усиливаться.