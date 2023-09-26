По словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, которые он сказал в интервью "РБК-Украина", графики отключения конкретных потребителей составляются именно на местах, а не в "Укрэнерго". Кстати, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев говорил, что Россия может продолжить обстреливать объекты критической инфраструктуры Украины зимой, пишет 24 Канал.

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Что известно о графиках отключения света в Украине

Владимир Кудрицкий рассказал, что на этот раз вся система каких-либо аварийных ограничений электроснабжения будет лучше сбалансирована, учитывая опыт 2022 года. Кроме того, сейчас в Украине гораздо больше объектов критической инфраструктуры – больниц, котельных, школ, детсадов, насосных станций – оборудованы автономными источниками питания, чем в прошлом.

Поэтому у нас в принципе устойчивость этой критической инфраструктуры на местах сейчас гораздо выше. В прошлом году даже большим больницам не хватало генераторных мощностей. Вы помните, сколько генераторов потом привезли в Украину во время прошедшей ракетной и дроновой кампании. Сейчас гораздо больше объектов критической инфраструктуры, к счастью, имеют эти автономные источники питания,

– заявил глава правления.

По его словам, обустройство объектов критической инфраструктуры генераторами:

усиливает устойчивость инфраструктуры;

дает необходимую гибкость, если вдруг нужно будет какие-то графики применять.

"Пока хочу подчеркнуть, что мы никаких графиков отключений не планируем. И даже факт их обновления Министерством энергетики не означает, что они будут применены, мы просто должны быть готовы", – заверил Кудрицкий.

Ранее должностное лицо объясняло, что новые графики отключений – это обновленные списки потребителей на случай, если будут удары по энергосистеме.

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Будет ли Россия атаковать нашу энергетику зимой