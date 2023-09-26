За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, які він сказав у інтерв'ю "РБК-Україна", графіки відключення конкретних споживачів складаються саме на місцях, а не в "Укренерго". До речі, командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв говорив, що Росія може продовжити обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури України взимку, пише 24 Канал.
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Що відомо про графіки відключення світла в Україні
Володимир Кудрицький розповів, що цього разу вся система якихось аварійних обмежень електропостачання буде краще збалансована, враховуючи досвід 2022 року. Окрім того, наразі в Україні набагато більше об'єктів критичної інфраструктури – лікарень, котелень, шкіл, дитсадків, насосних станцій – обладнані автономними джерелами живлення, ніж торік.
Тому у нас в принципі стійкість цієї критичної інфраструктури на місцях зараз набагато вища. Торік навіть великим лікарням не вистачало генераторних потужностей. Ви пам'ятаєте, скільки генераторів потім навезли в Україну під час минулої ракетної та дронової кампанії. Зараз набагато більше об'єктів критичної інфраструктури, на щастя, мають ці автономні джерела живлення,
– заявив глава правління.
За його словами, облаштування об'єктів критичної інфраструктури генераторами:
- посилює стійкість інфраструктури;
- дає необхідну гнучкість, якщо раптом треба буде якісь графіки застосовувати.
"Наразі хочу підкреслити, що ми ніяких графіків відключень не плануємо. І навіть факт їх оновлення Міністерством енергетики не означає, що вони будуть застосовані, ми просто маємо бути готові", – запевнив Кудрицький.
Раніше посадовець пояснював, що нові графіки відключень – це оновлені списки споживачів на випадок, якщо будуть удари по енергосистемі.
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Чи атакуватиме Росія нашу енергетику взимку
- 22 вересня український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що енергетичний терор Росії уже триває останні два тижні.
- Україна ще цього не відчула, але Кремль вже бив по наших енергетичних регіональних підстанціях. Глава уряду запевнив, що атаки ворогів триватимуть, проте побудований захист працює і продовжує посилюватися.
- Денис Шмигаль сказав, що зима буде складна, точно не легша, але точно ми до неї готові краще.