У Міністерстві енергетики повідомили, що інформація про застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року є неправдивою.

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Чи будуть в Україні вимикати світло від 1 жовтня

У Міненерго наголосила, що електроенергетична, вугільна та нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону. І наразі в нашій країни триває наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об’єктах енергетики.

Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей. А тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується,

– наголосили у відомстві.

У яких випадках можливі відключення світла

У міністерстві підкреслили, що на сьогодні жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачається. І відключення споживачів можливі лише у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури ворогом під час обстрілів, як це відбувалося минулого опалювального сезону.

Враховуючи, що торік у деяких регіонах виникали ситуації із несправедливим розподілом електроенергії між споживачами, операторами системи розподілу були розроблені та заздалегідь опубліковані графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання,

– мовиться в повідомленні.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що нові графіки відключень – це оновлені списки споживачів на випадок, якщо будуть удари по енергосистемі.

Це працює наступним чином: якщо є дефіцит в системі, визначається, скільки кожна область може спожити. В рамках цього ліміту місцеве обленерго визначає, кого та в якій черговості виключати.

Кудрицький зауважив, що цьогоріч графіки та списки відрізняються від минулого і вони будуть справедливішими. Зокрема через те що: