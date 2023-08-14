Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он подчеркнул, что враг пытается как можно больше нас погубить.

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Россия готовится обстреливать энергетику Украины зимой

По словам Наева, Россия может обстреливать объекты критической энергосистемы, в том числе и зимой. Все это обусловлено тем, что враг пытается как можно больше погубить нас.

Для этих действий он может делать что угодно, чтобы сделать хуже Украине и украинцам,

– сказал он.

Наев отметил, что Украина уже сейчас приступила к подготовке, чтобы защитить объекты энергосистемы и повысить эффективность системы ПВО.

"Мы должны понимать, что мы в определенной степени зависим от тех поставок средств ПВО, которые нам осуществляют наши партнеры. Чем больше средств нам будет передано, тем больше мы исключим успешные удары вражеских беспилотников и ракет по объектам критической энергосистемы", – подчеркнул генерал .



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Как сильно пострадала энергосистема Украины

По данным ПРООН, Украина потеряла более половины генерирующих мощностей по сравнению с началом 2022 года. Кроме того, особенно пострадали маневровые мощности, а это ТЭС/ГЭС/ГАЭС, покрывающие пики потребления.

Значительно пострадала инфраструктура передачи электроэнергии – 42 из 94 высоковольтных подстанций "Укрэнерго" были повреждены российскими ракетами.