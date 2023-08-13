Он отметил, что правительство понимает риски того, что россияне, вероятно, продолжат обстреливать украинскую энергосистему. Поэтому уже сейчас делают все для того, чтобы предотвратить масштабные отключения света.
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Шмыгаль рассказал о подготовке энергосистемы к зиме
Глава правительства отметил, что ремонтная кампания по возобновлению энергосистемы Украины идет по плану. В частности, он отметил, что "Укрэнерго" почти на 80% отремонтировало магистральные сети, а высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного состояния.
Понимаем высокую вероятность, что россияне продолжат масштабные атаки на энергосистему. Формируем многоуровневую защиту для энергетических объектов,
– подчеркнул Шмыгаль.
Он также рассказал о подготовке разных электростанций к зимней кампании.
По данным Шмыгаля, сейчас в Украине ситуация с электростанциями такова:
- По АЭС: отремонтировано 5 атомных блоков, еще 4 в ремонте;
- По ТЭС: восстановлено 62% энергоблоков от запланированных;
- По ТЭЦ: отремонтировано 70% объектов;
- По ГЭС: восстановлены и находятся в ремонте 32 агрегата.
Кроме того, глава Кабмина отметил, что правительство расширяет программу обмена ламп накаливания на светодиодные, которую реализует совместно с Евросоюзом.
"Теперь ею смогут воспользоваться учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи, спортивные организации и другие", – сказал он.
В заключение Шмыгаль рассказал, что цель этой программы – заменить 50 миллионов ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему нашего государства.
Какая ситуация со светом ждет украинцев зимой
- Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что блэкаутов не удастся избежать следующей зимой. Несмотря на это, он подчеркнул, что компания готовится к худшему сценарию, который может произойти зимой 2023-2024 годов.
- В "Укрэнерго" также призвали экономить электроэнергию уже начиная с лета 2023 года. Там отметили, что при сознательном потреблении электроэнергии украинцами зима может пройти и без отключений света.
- Кроме того, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказал, что в Киеве в августе 2023 года будут проводиться тренировки на предмет устойчивости системы жизнеобеспечение города во время блэкаута. По его словам, в настоящее время отрабатывается около 15 возможных сценариев, включая ситуации с повреждением объектов инфраструктуры.