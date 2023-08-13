Он отметил, что правительство понимает риски того, что россияне, вероятно, продолжат обстреливать украинскую энергосистему. Поэтому уже сейчас делают все для того, чтобы предотвратить масштабные отключения света.

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Шмыгаль рассказал о подготовке энергосистемы к зиме

Глава правительства отметил, что ремонтная кампания по возобновлению энергосистемы Украины идет по плану. В частности, он отметил, что "Укрэнерго" почти на 80% отремонтировало магистральные сети, а высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного состояния.

Понимаем высокую вероятность, что россияне продолжат масштабные атаки на энергосистему. Формируем многоуровневую защиту для энергетических объектов,

– подчеркнул Шмыгаль.

Он также рассказал о подготовке разных электростанций к зимней кампании.

По данным Шмыгаля, сейчас в Украине ситуация с электростанциями такова:

По АЭС: отремонтировано 5 атомных блоков, еще 4 в ремонте;

По ТЭС: восстановлено 62% энергоблоков от запланированных;

По ТЭЦ: отремонтировано 70% объектов;

По ГЭС: восстановлены и находятся в ремонте 32 агрегата.

Кроме того, глава Кабмина отметил, что правительство расширяет программу обмена ламп накаливания на светодиодные, которую реализует совместно с Евросоюзом.

"Теперь ею смогут воспользоваться учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи, спортивные организации и другие", – сказал он.

В заключение Шмыгаль рассказал, что цель этой программы – заменить 50 миллионов ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему нашего государства.

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