Він наголосив, що уряд розуміє ризики того, що росіяни, ймовірно, продовжать обстрілювати українську енергосистему. Тому вже зараз роблять все для того, щоб запобігти масштабним відключенням світла.

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Шмигаль розповів про підготовку енергосистеми до зими

Глава уряду зазначив, що ремонтна кампанія з відновлення енергосистеми України йде за планом. Зокрема, він наголосив, що "Укренерго" на майже 80% відремонтувало магістральні мережі, а високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану.

Розуміємо високу ймовірність, що росіяни продовжать масштабні атаки на енергосистему. Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об’єктів,

– наголосив Шмигаль.

Він також розповів про підготовку різних електростанцій до зимової кампанії.

За даними Шмигаля, наразі в Україні ситуація з електростанціями така:

По АЕС: відремонтовані 5 атомних блоків, ще 4 у ремонті;

По ТЕС: відновлені 62% енергоблоків від запланованих;

По ТЕЦ: відремонтовані 70% об'єктів;

По ГЕС: відновлені та перебувають в ремонті 32 агрегати.

Крім того, очільник Кабміну зауважив, що уряд розширює програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні, яку реалізує спільно з Євросоюзом.

"Тепер нею зможуть скористатися заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, бібліотеки та музеї, спортивні організації та інші", – сказав він.

Наостанок Шмигаль розповів, що мета цієї програми – замінити 50 мільйонів ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему нашої держави.

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