Тренувальні відключення світла у Києві

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповів, що нині відпрацьовується близько 15 ймовірних сценаріїв, включаючи ситуації з пошкодженням об’єктів інфраструктури. Також він наголосив, що минулого року одним з основних питань було забезпечення пунктів обігріву генераторами.

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Петро Пантелеєв Заступник голови КМДА Майно та обладнання, яким їх оснастили минулого року, зберігається в порядку й буде швидко розгорнуте.

Також він додав, що нині щотижня тривають перевірки готовності різних об’єктів та обладнання до зими, зокрема пункти обігріву та укриття. Це робиться із керівником району без попередження. Так вже перевірено Оболонський та Голосіївський райони.

Таким чином контролюємо, як районна влада відпрацьовує план підготовки до зими. Котельні невеликої потужності, які можуть працювати від генераторів, уже ними оснащені,

– пояснив він.

Генераторами оснащені частина об’єктів водопостачання та водовідведення. Деякі ОСББ та ЖБК також поставлять собі ці прилади на системи циркуляції теплоносія та підкачування води.

Розуміємо, що нас може очікувати та розуміємо, наскільки може бути нелегко. На сьогодні дві третини робіт вже виконали. Є план підготовки, графік, за яким рухаємось. Ще два місяці є на проведення необхідних робіт та ремонтів. До 1 жовтня плануємо завершити,

– підсумував Пантелеєв.

Нагадаємо! Опалювальний сезон зазвичай починається в середині жовтня і завершується в середині квітня залежно від погодних умов.

Чи будуть відключення світла взимку

Навіть за наявності необхідної кількості коштів, на заваді повного відновлення енергосистеми після масових ракетних атак стане логістичний чинник, розповів аналітик Андрій Урста для 24 Каналу.

Андрій Урста Аналітик DiXi Group Виготовлення та доставка необхідного для відновлення обладнання, до прикладу високовольтних трансформаторів, є доволі тривалою (може займати 6 – 9 місяців), що обмежує спроможність оперативно відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Він додав, що на покриття попиту населення вплинуть наступні чинники: