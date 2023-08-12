На скільки можливий повторний блекаут

Експертка Олена Лапенко у коментарі 24 Каналу розповіла, що можливість повторення блекауту, який відбувся 23 листопада 2022 року, не варто виключати, адже ракетні обстріли росіян – непрогнозовані.

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Вона додає, що Міненерго, "Укренерго" та представники приватних енергетичних компаній підтверджують, що в цю зиму ми будемо заходити з меншим запасом міцності, тому варто готуватися до усіх можливих сценаріїв.

Олена Лапенко Експертка проєктів в аналітичному центрі DiXi Group Також треба зазначити, що загроза довготривалих відключень є особливо актуальною для прифронтових територій. Тут проблема криється не тільки в тому, що в росіян більше можливостей уразити критичну інфраструктуру, але й у складності проведення ремонтів. Безпека ремонтного персоналу під час відновлення енергопостачання повинна бути в пріоритеті.

Разом з тим, пані Олена наголошує, що відновлення пошкоджених потужностей та планові ремонтні роботи – це короткострокове розв'язання проблеми енергетичної безпеки країни.

У довгостроковій перспективі необхідні рішення з децентралізації енергосистеми, що дозволять містам та громадам забезпечувати власні потреби у споживанні з автономних джерел живлення.

В першу чергу, це означає нарощування частки відновлювальної генерації в Україні та застосування передових "зелених" технологій. Такий підхід має стати частиною відбудови України як кандидата у члени Європейського Союзу. Це також корелює з підходами до боротьби зі зміною клімату,

– каже експертка.

Як підготуватися до блекауту

Лапенко зазначає, що головна рекомендація – це подбати про власну енергонезалежність.

Альтернативним джерелом живлення під час відключень в приватних будинках може бути дизельний генератор, власна сонячна станція з системою накопичення, у квартирах – акумуляторні пристрої.

Також сподіваємось, що всі заплановані урядом заходи з підготовки до осінньо-зимового періоду будуть реалізовані. Перш за все, мова йде про встановлення резервних джерел живлення критично важливих об’єктів, які повинні забезпечити стабільну подачу тепла та води в наші оселі у разі нових відключень.

По-друге, це заходи з фізичного захисту енергооб’єктів, які у разі нових російських атак здатні значно зменшити наслідки.

Крім альтернативних джерел живлення, портативних зарядних пристроїв, кожному українцю варто мати запас води та їжі, що не буде потребувати приготування та має довгий термін зберігання, теплі речі, ліхтарі та свічки.

На жаль, такі "комплекти виживання" вже стали частиною нашого життя і повинні залишатись до нашої перемоги,

– підсумовує Олена.

Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 Каналу

Як допомогти енергосистемі

Не менш важливим є те, чим самі українці можуть допомогти енергосистемі. Йдеться про:

В першу чергу, ощадливе енергоспоживання, в тому числі утеплення приміщень, використання побутових приладів з вищим класом енергоефективності.

Варто пам’ятати й про управління власним споживанням. Переносити частину енергомістких, особливо автоматизованих, побутових процесів з періодів ранкового та вечірнього піків на інші періоди доби. Зокрема, на нічний час.

Для цього можна запрограмувати старт роботи пральної чи посудомийної машини, мультиварки, електробойлера або низькошумного робота-пилососа ближче до опівночі.

Взимку вночі може працювати також електроопалення. Таке споживання енергії може бути вигідним і для вашого гаманця: подбайте про встановлення інтелектуальних лічильників, які дозволяють обліковувати споживання в нічний період (23:00 – 7:00) за вдвічі нижчим тарифом. Економія у платіжках за місяць може сягати 30 – 40%.

На скільки сильно постраждала енергосистема України

За даними ПРООН станом на 30 квітня 2023 року Україна втратила більш ніж половина генеруючих потужностей в порівнянні з початком 2022 року.