Насколько возможен повторный блэкаут
Эксперт Елена Лапенко в комментарии 24 Каналу рассказала, что возможность повторения блэкаута, который состоялся 23 ноября 2022 года, не следует исключать, ведь ракетные обстрелы россиян – непрогнозируемые.
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Она добавляет, что Минэнерго, "Укрэнерго" и представители частных энергетических компаний подтверждают, что в эту зиму мы будем заходить с меньшим запасом прочности, поэтому стоит готовиться ко всем возможным сценариям.
Также следует отметить, что угроза долговременных отключений особенно актуальна для прифронтовых территорий. Здесь проблема кроется не только в том, что у россиян больше возможностей уязвить критическую инфраструктуру, но и в сложности проведения ремонтов. Безопасность ремонтного персонала при восстановлении энергоснабжения должна быть в приоритете.
Вместе с тем Елена отмечает, что восстановление поврежденных мощностей и плановые ремонтные работы – это краткосрочное решение проблемы энергетической безопасности страны.
В долгосрочной перспективе необходимы решения по децентрализации энергосистемы, которые позволят городам и общинам обеспечивать потребности из автономных источников питания.
В первую очередь это означает наращивание доли восстановительной генерации в Украине и применение передовых "зеленых" технологий. Такой подход должен стать частью восстановления Украины как кандидата в члены Европейского союза. Это также коррелирует с подходами к борьбе с изменением климата,
– говорит эксперт.
Как подготовиться к блэкауту
Лапенко отмечает, что главная рекомендация – это позаботиться о собственной энергонезависимости.
- Альтернативным источником питания при отключении в частных домах может быть дизельный генератор, собственная солнечная станция с системой накопления, в квартирах – аккумуляторные устройства.
- Также надеемся, что все запланированные правительством меры по подготовке к осенне-зимнему периоду будут реализованы. Прежде всего, речь идет об установке резервных источников питания критически важных объектов, которые должны обеспечить стабильную подачу тепла и воды в наши дома в случае новых отключений.
- Во-вторых, это меры по физической защите энергообъектов, которые в случае новых российских атак способны значительно снизить последствия.
- Кроме альтернативных источников питания, портативных зарядных устройств, каждому украинцу следует иметь запас воды и еды, которая не будет нуждаться в приготовлении и имеет долгий срок хранения, теплые вещи, фонари и свечи.
К сожалению, такие "комплекты выживания" уже стали частью нашей жизни и должны оставаться до нашей победы.
– заключает Елена.
Как подготовиться к отключению света / Инфографика 24 Канала
Как помочь энергосистеме
Не менее важно то, чем сами украинцы могут помочь энергосистеме. Что это:
- В первую очередь, экономное энергопотребление, в том числе утепление помещений, использование бытовых приборов с высшим классом энергоэффективности.
- Следует помнить и об управлении собственным потреблением. Переносить часть энергоемких, особенно автоматизированных, бытовых процессов с периодов утреннего и вечернего пиков на другие периоды суток. В частности, на ночное время.
- Зимой ночью может работать электроотопление. Такое потребление энергии может быть выгодно и для вашего кошелька: позаботьтесь об установке интеллектуальных счетчиков, позволяющих учитывать потребление в ночной период (23:00 – 7:00) по вдвое более низкому тарифу. Экономия в платежках за месяц может достигать 30 – 40%.
Как сильно пострадала энергосистема Украины
По данным ПРООН, по состоянию на 30 апреля 2023 года Украина потеряла более половины генерирующих мощностей по сравнению с началом 2022 года.
- Кроме того, особенно пострадали маневровые мощности, а это ТЭС/ГЭС/ГАЭС, покрывающие пики потребления.
- Значительно пострадала инфраструктура передачи электроэнергии – 42 из 94 высоковольтных подстанций "Укрэнерго" были повреждены российскими ракетами.