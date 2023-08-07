Почему украинцам нужно экономить уже сейчас

В субботу, 5 августа, "Укрэнерго" зафиксировали наибольшее количество затраченной электроэнергии за все выходные дни лета. Показатель вырос на 10,7% по сравнению с прошлыми данными. Это очень тревожный признак.

Читайте дальше Обесточены более 300 населенных пунктов: где есть проблемы со светом 7 августа

Несмотря на то, что энергосистема Украины готовится к тяжелой зиме, украинцам также придется прилагать силы, чтобы пройти этот трудный период.

Такое высокое потребление – существенная нагрузка на энергосистему, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности существенно ограничена.

– заявили в Укрэнерго

Как экономить на электроэнергии

Для того чтобы снизить нагрузку на энергосистему, введите в свою жизнь следующие полезные привычки:

Включать свет только в том помещении, где вы сейчас находитесь.

Следить за температурой жилья, не допускать понижения до критических показателей. Разогреть помещение полностью затратнее, чем удерживать стабильное количество градусов.

Пользоваться мощными электроприводами поочередно.

Основные пики использования перенести на утро или вечер.

В настоящее время украинские энергетики заявляют, что работа над ошибками прошлого года проведена. Россияне гарантированно будут пытаться снова уничтожить украинскую энергосистему, однако теперь мы гораздо лучше готовы к обстрелам и возможным терактам.

Тариф на электроэнергию в Украине

Последнее повышение тарифа на электроэнергию произошло в июне 2023г. Сейчас он составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Правительство заверило, что повышений в ближайшее время не планируется.

Однако увеличение коммунальных тарифов – это неотвратимая перспектива. Ведь пока украинцы имеют пониженную цену на электроэнергию. Однако этот финансовый ресурс все-таки придется потратить на восстановление энергосистемы.