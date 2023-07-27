Ситуации этой зимой: чего ждать
Как заявил председатель правления компании Владимир Кудрицкий во время визита на Харьковщину в "Укрэнерго" готовятся к худшему сценарию зимой. Все из-за повторения атак на энергосистему страны.
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Впрочем, в компании уверены в том, что сеть будет работать без ограничений во время следующего отопительного периода.
Мы должны быть готовы к худшему сценарию, включающему повторение ракетных и дроновых атак на энергетическую инфраструктуру,
– заявил Кудрицкий.
Удастся избежать блекаутов зимой
Глава "Укрэнерго" добавляет, что не исключение того, что блекаутов следующей зимой не удастся избежать.
Я не утверждаю, что это неотвратимый сценарий. Мы были готовы к этому в прошлом сезоне. И мы, имея этот опыт, будем к этому готовы и в следующем отопительном сезоне, если это случится,
– говорит он.
Владимир Кудрицкий отметил, что все сети к зимним максимумам потребления готовятся. По его словам, применяются определенные инженерные решения, которые являются нестандартными, и создаются резервные схемы питания, которые будут обеспечивать потребителей светом зимой.
Массированная атака ракетная или дронова может существенно скорректировать ту картинку, которую я говорю. Поэтому нам нужно иметь какой-то запас прочности – какое-то дополнительное количество трансформаторов, энергоблоков, линий электропередач в работе, которые позволят при повреждении одного или нескольких важных элементов обеспечивать потребителей,
– рассказал глава "Укрэнерго".
Впрочем, он так и не рассказал создан ли такой запас для прохождения следующей зимы.