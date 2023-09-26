Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что такой асимметричный шаг не следует отвергать. В частности, он напомнил о недавней атаке беспилотников в Курске.

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Почему так долго ремонтируют повреждения

Энергетическая инфраструктура какой-либо гражданской страны не предусматривает и не рассчитана на возможные атаки или разрушения. Она работает годами и нуждается только в замене определенных элементов и плановых технических осмотрах. Никто не хранит на складах большое количество оборудования для быстрого ремонта. Более того, часть деталей изготавливают международные компании и отправляют стране-заказчику.

Украина с такой проблемой столкнулась в прошлом году, когда нам систематически уничтожали инфраструктуру. Мы что-то восстанавливаем, но возможностей не хватает, запасных частей на складах не так много. Весь цивилизованный мир собирался и нам помогал,

– рассказал Иван Ступак.

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Что ждет Россию

Если предположить, что такое произойдет в России, то у страны-агрессорыане будет возможности восстанавливать критическую инфраструктуру, ведь европейское оборудование для них недоступно.

Им придется полностью перестраивать свою энергетическую инфраструктуру и, например, переключаться на китайскую, но быстро это сделать не удастся.

– заметил Ступак.

Только недавно россияне приостановили программу развертывания сетей сотовой связи 5G. По версии окупантов, они пока не имеют оборудования, поэтому говорят, что перенесут все запланированное на следующие годы. У них также отсутствует оборудование для поддержки в режиме функционирование обычных базовых станций, поскольку компании связи покинули их рынок.

Они сказали, что будут брать китайское оборудование, но оказалось, что оно им не подходит, технические свойства этого не позволяют. Думаю, что с энергетикой ситуация у россиян будет не менее сложная,

– подчеркнул Ступак.

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