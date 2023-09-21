Об этом 24 Каналу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он отметил, что россияне не прекращали ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

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Враг будет пробовать новую тактику

Андрей Юсов отметил, что Россия давно пытается проводить разведку, однако Украина этому противодействует. Также враг накапливал вооружение и будет пробовать новую тактику.

Удары по энергетической инфраструктуре не новые. Они не прекращались. Но сегодня был массированный удар. Можно говорить о том, что некоторые паузы были с использованием ракетных вооружений. То есть враг накапливал и будет пробовать новую тактику,

– констатировал он.

Вместе с объектами энергетической инфраструктуры были удары и по другой гражданской инфраструктуре Украины. Захватчики продолжают попытки подорвать украинскую экономику.

"Понятно, что чем ближе к зиме, тем украинская энергетика будет больше под угрозой. Это понятно для нас и многих в мире. Поэтому больше средств противовоздушной, противоракетной обороны, больше усилий по защите украинского неба", – подчеркнул представитель ГУР МО.

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