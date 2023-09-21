Об этом 24 Каналу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он отметил, что россияне не прекращали ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
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Враг будет пробовать новую тактику
Андрей Юсов отметил, что Россия давно пытается проводить разведку, однако Украина этому противодействует. Также враг накапливал вооружение и будет пробовать новую тактику.
Удары по энергетической инфраструктуре не новые. Они не прекращались. Но сегодня был массированный удар. Можно говорить о том, что некоторые паузы были с использованием ракетных вооружений. То есть враг накапливал и будет пробовать новую тактику,
– констатировал он.
Вместе с объектами энергетической инфраструктуры были удары и по другой гражданской инфраструктуре Украины. Захватчики продолжают попытки подорвать украинскую экономику.
"Понятно, что чем ближе к зиме, тем украинская энергетика будет больше под угрозой. Это понятно для нас и многих в мире. Поэтому больше средств противовоздушной, противоракетной обороны, больше усилий по защите украинского неба", – подчеркнул представитель ГУР МО.
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Россияне ударили по энергообъектам
- Под утро 21 сентября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории нашей страны. В ряде регионов раздавались взрывы. Россияне для этой ракетной атаки использовали самолеты стратегической авиации. Предварительно около 10 бортов Ту-95МС подняли в небо, чтобы запустить из них десятки ракет типа Х-101/Х-555.
- Из-за утренних ударов по украинским территориям жители некоторых областей остались без света. Укрэнерго утверждает, что о начале масштабных обстрелов пока не говорится. Это стало первой за полгода террористической атакой по энергетическим объектам. В результате повреждения получили отдельные энергетические объекты в западном и центральном регионах.
- Без света остались некоторые жители Ровенской и Житомирской областей. Также при атаке получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях. Укрэнерго удалось ликвидировать последствия российской агрессии – рабочие начали восстановление сразу после отбоя воздушных тревог.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что в будущем удары будут, но сложно предсказать их масштаб. Вопрос влияния обстрелов на функционирование энергоструктур трудно оценить сейчас – это будут делать по ходу атак. Однако Украина готова принимать соответствующие решения.