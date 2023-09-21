Про це 24 Каналу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він зауважив, що росіяни не припиняли ударів по енергетичній інфраструктурі України.
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Ворог буде пробувати нову тактику
Андрій Юсов зазначив, що Росія давно намагається проводити розвідку, однак Україна цьому протидіє. Також ворог накопичував озброєння та буде пробувати нову тактику.
Удари по енергетичній інфраструктурі не нові. Вони не припинялись. Але сьогодні був масований удар. Можемо говорити про те, що деякі паузи були з використанням ракетних озброєнь. Тобто ворог накопичував і буде пробувати нову тактику,
– констатував він.
Разом з об'єктами енергетичної інфраструктури були удари і по іншій цивільній інфраструктурі України. Загарбники продовжують намагання підірвати українську економіку.
"Зрозуміло, що чим ближче до зими, тим українська енергетика буде більше під загрозою. Це зрозуміло для нас та багатьох у світі. Тому більше засобів протиповітряної, протиракетної оборони, більше зусиль для захисту українського неба", – наголосив представник ГУР МО.
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Росіяни вдарили по енергооб'єктах
- Під ранок 21 вересня окупанти завдали масованого ракетного удару по території нашої країни. У низці регіонів лунали вибухи. Росіяни для цієї ракетної атаки використали літаки стратегічної авіації. Попередньо, близько 10 бортів Ту-95МС підняли в небо, щоб запустити з них десятки ракет типу Х-101/Х-555.
- Через ранкові удари по українські території жителі деяких областей залишилися без світла. Укренерго стверджує, що про початок масштабних обстрілів наразі не мовиться. Це стало першою за пів року терористичною атакою по енергетичних об'єктах. Внаслідок цього пошкодження отримали окремі енергетичні об'єкти в західному та центральному регіонах.
- Без світла залишилися й деякі жителі Рівненської та Житомирської областей. Також під час атаки отримали пошкодження мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській та Харківській областях. Наразі Укренерго вдалося ліквідувати наслідки російської агресії – робітники розпочали відновлення одразу після відбою повітряних тривог.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що у майбутньому удари будуть, але важко передбачити їх масштаб. Питання впливу обстрілів на функціонування енергоструктури важко оцінити зараз – це будуть робити по ходу атак. Однак Україна готова приймати відповідні рішення.