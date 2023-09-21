Востаннє окупанти завдавали ударів по українських енергооб'єктах ще 6 місяців тому. Однак21 вересня загарбники знову цинічно вразили енергоструктуру України. Дивіться також Можуть розширити номенклатуру цілей: атаки Росії по енергооб'єктах України зміняться Відключення в декількох областях Вранці21 вересня росіяни знову завдали масового ракетного удару по території України. Це стало першою за пів року терористичною атакою по енергетичних об'єктах. Внаслідок цього пошкодження отрималиокремі енергетичніоб’єкти в західному та центральному регіонах. Без світла залишилися й деякі жителіРівненськоїта Житомирськоїобластей. Також під час атаки отримали пошкодженнямережі обленерго в Дніпропетровській, Київській та Харківській областях. Важливо!"Укренерго" просить неробити поспішних висновків щодо початку нового терору проти енергоструктури. У компанії попросили громадян користуватися лишеперевіреними джерелами інформації. Наразі "Укренерго вдалося ліквідувати наслідки російської агресії –робітники розпочали відновлення одразу після відбою повітряних тривог. Станом на зараз триває заживлення побутових споживачів. Ранкова російська атака Вранці 21 вересня російські ракети атакували Київську, Львівську, Рівненську, Черкаську та Харківську області. Окупанти здійснили пуски 43 крилатихракетХ-101/Х-555/Х-55 починаючи з 03:40. Силам ППО вдалося збити 36 цілей. Зокрема, на Рівненщині стало відомо про влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. В ОВА повідомили, що також постраждала СТО і 5 автівок, які знаходилися на її території. Обійшлось без жертв, однак частина району залишилася без світла.