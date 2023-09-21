Востаннє окупанти завдавали ударів по українських енергооб'єктах ще 6 місяців тому. Однак 21 вересня загарбники знову цинічно вразили енергоструктуру України.

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Відключення в декількох областях

Вранці 21 вересня росіяни знову завдали масового ракетного удару по території України. Це стало першою за пів року терористичною атакою по енергетичних об'єктах. Внаслідок цього пошкодження отримали окремі енергетичні об’єкти в західному та центральному регіонах.

Без світла залишилися й деякі жителі Рівненської та Житомирської областей. Також під час атаки отримали пошкодження мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській та Харківській областях.

Важливо! "Укренерго" просить не робити поспішних висновків щодо початку нового терору проти енергоструктури. У компанії попросили громадян користуватися лише перевіреними джерелами інформації.

Наразі "Укренерго вдалося ліквідувати наслідки російської агресії – робітники розпочали відновлення одразу після відбою повітряних тривог. Станом на зараз триває заживлення побутових споживачів.

Ранкова російська атака