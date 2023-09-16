Удари по енергетичній структурі, найімовірніше, таки будуть. Змінитись може кількість ударів, а також самі об'єкти критичної інфраструктури. Детальніше про можливі плани окупантів 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Як зміниться стратегія росіян

У британській розвідці попереджають, що Росія вочевидь готується до обстрілів енергетичної осені України вже пізньої осені – зими. Разом з тим варто відзначити, що українські військові також готуються до такого сценарію, зважаючи на атаки на ракетоносії Чорноморського флоту.

Так, за останній час постраждали ракетний корабель "Самум", малий ракетний корабель "Аскольд", субмарина "Ростов-на-Дону". Але тоді як ЗСУ ціляться по військових об'єктах ворога, окупанти, як завжди, тероризуватимуть мирне населення.

Росіяни битимуть по цивільній інфраструктурі. Думаю, вони розширятимуть номенклатуру цілей: це буде не лише теплове господарство, але й вода, газ тощо. Можливо, сконцентруються на окремих регіонах України – найменш захищених протиповітряною обороною,

– зауважив Іван Ступак.

Тобто, на думку ексспівробітника СБУ, окупанти захочуть повністю знеструмити, позбавити тепла та води лише деякі регіони. А вже потім починати гібридні атаки, закидаючи "зраду". Мовляв, кияни захищені, а мешканці простих регіонів – страждають.

У такий спосіб росіяни хочуть збурити населення повстати проти влади та "київського режиму".

Іван Ступак про плани ворога на осінньо-зимовий період: дивитись відео

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