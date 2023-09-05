Про це секретар Ради національної безпеки і оборони розповів на Київському безпековому форумі. Ще одним важливим питанням, яке підійматимуть на цій зустрічі, буде підготовка України до зимового сезону, передає 24 Канал.

Цікаво Нам ніхто нічого не винен, – Данілов пояснив зволікання Заходу з постачанням далекобійної зброї

Данілов розповів про наступне засідання Ставки

Олексій Данілов наголосив, що Президент поставив завдання захистити об'єкти критичної інфраструктури від обстрілів окупантів, а також поставив на порядок денний питання підготовки до зими.

"Воно (питання щодо підготовки до зими – 24 Канал) окремо виділено і буде розглядатися. Тому що для нас це вкрай важливо”, – наголосив він.

Секретар РНБО також підкреслив, що українці "мають бути в людських умовах у будь-яку пору року". Водночас він засудив світ за те, що він доволі слабко реагує на постійні обстріли критичної інфраструктури нашої держави.

Інше питання – коли Путін атакує не військові об’єкти, а критичну інфраструктуру, реакція світу є, як на мене, доволі млява. І я можу сказати, оці санкції, вони потужні, але якби їх розгорнули на 180 градусів і сказали, що в Росії заборонено будь-що купувати, то була б зовсім інша ситуація,

– розповів Данілов.

Він наголосив, що Росія за минулий рік має приріст на 20% зовнішньої торгівлі в доларовому еквіваленті. Тому він поставив риторичне питання: що ж відбувається зі світом і чи не є ці країни, які ведуть з росіянами бізнес, співучасниками вбивства наших дітей.

Секретар РНБО висловився про підготовку до зими

Данілов також в ефірі національного марафону розповів про підготовку нашої держави до зими. Він зазначив, що всі підготовчі роботи йдуть повним ходом.

"Сьогодні, крім засідання Ради нацбезпеки і оборони, працює Ставка Верховного головнокомандувача, де так само розглядають не тільки військові питання, а все, що повʼязано з процесами нашої діяльності, тому що все це взаємопов'язане", – наголосив він.

Зрештою, секретар РНБО нагадав, що Україна пережила важкий період зими 2022 – 2023 року. Тому він більш ніж впевнений, що наш народ пройде і цю зиму гідно.

Якби складно нам не було, всі готуються, всі розуміють складнощі, які можуть бути перед нашою країною з врахуванням того, що маємо такого божевільного сусіда,

– наголосив Данілов.

Водночас він застеріг, що ворог може вдаватися на будь-які речі стосовно нашої інфраструктури. Однак наша держава готова долати ці виклики.

Україна створює багатошаровий захист інфраструктури