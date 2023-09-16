У відомстві також підкреслили, що окупанти можуть для своїх атак по українській енергетиці застосовувати крилаті ракети. Мовиться про сумнозвісні ракети типу Х-101.

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Що буде з ракетними обстрілами восени й взимку

У звіті розвідки Британії зазначено, що в період з жовтня 2022 року по березень 2023 року Росія завдавала ударів по національній енергетичній інфраструктурі України далекобійною зброєю. Це були крилаті ракети, які пускали з району Каспійського моря.

Крилаті ракети повітряного запуску, особливо сучасні Х-101, були основою більшості цих ударних місій. Росія використовує стратегічну бомбардувальну авіацію, щоб пускати ці боєприпаси з глибини російської території,

– наголосили у відомстві.

Розвідка Сполученого Королівства також посилається на повідомлення з відкритих джерел, говорячи про те, що з квітня 2023 року Росія стала менше витрачати крилатих ракет повітряного пуску, в той час, як російські лідери підкреслили зусилля, спрямовані на збільшення темпів виробництва такого озброєння.

"Таким чином, Росія, ймовірно, зможе створити значні запаси крилатих ракет повітряного пуску", – підкреслили у розвідці.

Наостанок у відомстві зробили висновок, що існує реальна можливість, що Росія знову зосередить цю зброю проти об'єктів української інфраструктури протягом зими 2023 – 2024 років.

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