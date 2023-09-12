Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України – Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що наразі ворог може проводити підготовчі засоби для цієї атаки, передає 24 Канал.
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Гуменюк розповіла про обстріли восени й взимку
Наталія Гуменюк зазначила, що наразі росіяни, вочевидь, не завдають масованих ракетних атак з моря оскільки готуються до обстрілу критичної інфраструктури нашої держави в холодну пору року.
Цілком імовірно певний час ворог буде економити ракети, для того, щоб готуватися до інших заходів та дій більш потужних та масованих,
– сказала вона.
Речниця наголосила, що окупанти можуть спробувати знову атакувати енергетичні та інші важливі об'єкти України, повʼязані з осінньо-зимовим періодом, коли буде підключений опалювальний сезон.
До чого готуватися українцям восени та взимку 2023 – 2024 років
- Росіяни розгорнули майже 50 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" вздовж кордону з Україною. Військовий експерт Павло Нарожний припустив, що окупанти можуть спробувати атакувати енергетичну інфраструктуру нашої держави, чи важливі об'єкти для аграріїв.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що таких, як у 2022 році, масових обстрілів України цього року не очікується. Водночас Юсов попередив про потенційну загрозу комбінованих ударів окупаційних військ з допомогою ракет і дронів.
- Крім цього, директор Центру енергетичних досліджень Олександр Харченко запевнив, що енергетична система ефективно керована та добре підготовлена до подолання потенційних обстрілів. До того ж Харченко підкреслив, що докладаються значні зусилля для вирішення будь-яких дефіцитів генерації з розробкою стратегічних сценаріїв.
- Водночас представник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький розповів, що Росія вивчає наші енергетичні об'єкти. Зокрема, Кремль шукає вразливі місця та розташування наших систем протиповітряної оборони.