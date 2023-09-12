Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України – Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що наразі ворог може проводити підготовчі засоби для цієї атаки, передає 24 Канал.

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Гуменюк розповіла про обстріли восени й взимку

Наталія Гуменюк зазначила, що наразі росіяни, вочевидь, не завдають масованих ракетних атак з моря оскільки готуються до обстрілу критичної інфраструктури нашої держави в холодну пору року.

Цілком імовірно певний час ворог буде економити ракети, для того, щоб готуватися до інших заходів та дій більш потужних та масованих,

– сказала вона.

Речниця наголосила, що окупанти можуть спробувати знову атакувати енергетичні та інші важливі об'єкти України, повʼязані з осінньо-зимовим періодом, коли буде підключений опалювальний сезон.

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