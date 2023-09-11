Можливо, у такий спосіб росіяни готуються до атак по об'єктах критичної інфраструктури України. Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, як російські загарбники застосовуватимуть цю зброю.

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Треба готуватися

Росія може повторити торішній сценарій і цієї осені – зими, а саме тероризувати українські міста постійними ракетними обстрілами. Українці завадили окупантам повністю знищити енергетичну інфраструктуру, тому цього року ворог, ймовірно, захоче взяти реванш.

На думку військово експерта, можливо, ворог обрав дві основні цілі. Перша ціль – це енергетична інфраструктура. Росіяни прагнуть робити так, щоб наша економіка стала на коліна для того, аби міста були знеструмлені й люди не могли працювати.

Друга ціль – інфраструктура аграріїв: порти, зернові термінали, заводи з виробництва олії та інші вузли аграрної інфраструктури. Агросектор – номер один в Україні з експорту. Він дає понад 15 мільярдів доларів. Для порівняння IT – 7 мільярдів, тобто вдвічі менше.

Ми аграрна країна, ми хлібороби. Ворог це розуміє і буде бити. Коли це станеться, питання часу. Чи зможуть наші Повітряні сили відбити всі атаки? На жаль, всі не зможуть, адже систем ПРО Patriot, SAMP/T у нас небагато,

– сказав Нарожний.

Рік не пройшов даремно й Україна суттєво посилила протиповітряну оборону, однак для того, аби 100% закрити небо, цього недостатньо. Наша держава отримає ще 4 батареї Patriot наступного року, але коли саме це відбудеться – невідомо. Військовий експерт зауважив, що треба готуватися до непростої осені та зими.

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