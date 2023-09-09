Володимир Зеленський вже провів спеціальне засідання Ставки. Його головною темою була підготовка української енергосистеми до майбутньої зими. До чого готуватися українцям, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Через божевільного сусіда зима в Україні буде складною та непростою, – Данілов

Станом на 9 вересня повідомляють, що графіки вимкнень світла у більшості областей вже розробили. Водночас це не означає, що їх застосують вже завтра-післязавтра. Активна підготовка до майбутньої зими триватиме до жовтня.

У яких областях – найскладніша ситуація

Юрій Корольчук – експерт Інституту енергетичних стратегій – заявив, що вимкнень світла цієї зими, вочевидь, буде більше, аніж минулої. Найгірша ситуація у таких областях:

Київській;

Харківській;

Львівській;

Хмельницькій;

Одеській.

Але відключатимуть скрізь. Тому що енергосистема пов'язана, і відштовхуватися будуть від пропускної потужності підстанцій. Зараз уже є інформація про те, що готуються графіки відключень. Як надовго — залежить від того, наскільки холодною буде зима,

– наголосив Корольчук.

Зокрема, світло можуть вимикати від 4 до 10 годин на добу.

Яка ситуація по областях

У "Львівобленерго" заявили, що заплановані заходи з підготовки до зими вдалося виконати на 65 – 70%. Водночас цей процес – дуже складний. Усе через наслідки терористичних атак російських окупантів. Окрім того, у "Львівобленерго" наголосили, що формування графіків – звична ситуація. Навіть до початку повномасштабного вторгнення Росії їх розробляли на випадок екстрених ситуацій.

На майбутній осінньо-зимовий період вже склали графіки аварійного та погодинного вимкнення. Водночас робитимуть усе можливе, аби не довелося їх застосовувати.

У Полтавській області розробили графік, який має 6 черг вимкнень світла. У "Хмельницькобленерго" також повідомили про 6 черг.

За яких умов світло не вимикатимуть

Щоб українці провели зиму без відключень, потрібно, аби російські терористи не атакували українську енергетичну інфраструктуру. Окрім того, дуже допомогла б покращити ситуацію деокупація ЗАЕС.