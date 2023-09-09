Владимир Зеленский уже провел специальное заседание Ставки. Его главной темой была подготовка украинской энергосистемы к предстоящей зиме. К чему готовиться украинцам, читайте в материале 24 Канала.

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По состоянию на 9 сентября сообщают, что графики отключения света в большинстве областей уже разработали. В то же время это не означает, что их применят уже завтра-послезавтра. Активная подготовка к предстоящей зиме продлится до октября.

В каких областях – самая сложная ситуация

Юрий Корольчук – эксперт Института энергетических стратегий – заявил, что отключений света этой зимой, очевидно, будет больше, чем в прошлую. Худшая ситуация в таких областях:

Киевской;

Харьковской;

Львовской;

Хмельницкий;

Одесской.

Но будут отключаться везде. Потому что энергосистема связана и отталкиваться будут от пропускной мощности подстанций. Сейчас уже есть информация о готовящихся графиках отключений. Как надолго – зависит от того, насколько холодной будет зима,

– подчеркнул Корольчук.

В частности, свет могут отключаться от 4 до 10 часов в сутки.

Какая ситуация по областям

В " Львовоблэнерго" заявили, что запланированные мероприятия по подготовке к зиме удалось выполнить на 65% – 70%. В то же время этот процесс очень сложный. Все из-за последствий террористических атак российских окупантов. Кроме того, в "Львовоблэнерго" подчеркнули, что формирование графиков – привычная ситуация. Даже до начала полномасштабного вторжения России их разрабатывали на случай экстренных ситуаций.

На предстоящий осенне-зимний период уже составили графики аварийного и почасового отключения. В то же время, будут делать все возможное, чтобы не пришлось их применять.

В Полтавской области разработали график, который имеет 6 очередей отключений света. В "Хмельницкоблэнерго" также сообщили о 6 очередях.

При каких условиях свет не будут выключаться

Чтобы украинцы провели зиму без отключений, нужно, чтобы российские террористы не атаковали украинскую энергетическую инфраструктуру. Кроме того, очень помогла бы улучшить ситуацию деоккупация ЗАЭС.