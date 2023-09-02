В интервью секретарь СНБО подчеркнул, что Россия "будет пытаться делать нам проблемы". С учетом этого следует быть готовым к тому, что эта зима будет сложной.

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Идет подготовка к зиме

Зима будет сложной, непростой, с учетом этого сумасшедшего, который находится рядом с нашей территорией – конечно, он будет пытаться делать нам проблемы,

– подчеркнул Данилов.

По его словам, сейчас продолжается максимальная подготовка к "непростому, сложному периоду". Неоднократно обсуждали этот вопрос на заседаниях Ставки. Алексей Данилов подчеркнул, что "есть соответствующие поручения президента нашей страны, есть соответствующая работа соответствующих структур".

"Но я хотел бы обратить внимание, что здесь нужно максимальное привлечение тех людей, которые находятся на местах, это должна быть совместная работа. Большая проблема, когда считают, что в Киеве – или в Офисе Президента, или в кабинете президента или премьер-министра, – должны решаться вопросы, относящиеся к компетенции органов местного самоуправления", – отметил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас каждая территориальная община должна заниматься своей территорией. Чтобы в ней было светло, и чтобы она была готова к возможным трудностям этой зимы. По его словам, "это совместная работа".

И на местах точно лучше знают, готовы ли они. И нужно делать все, чтобы они совместно с органами государственной власти принимали в этом участие, чтобы были игроком,

– добавил он.

Россияне накапливают ракеты

Это подчеркнула спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, враг готовится к тому, чтобы наносить массированные ракетные удары осенью и зимой.

Мы сейчас наблюдаем тот факт, что они фактически скапливают ракетное вооружение. Потому что всем очевидно, что последние атаки более экономны. Они выглядят довольно скромно, по сравнению с тем, как роскошествовали враги по ударам по нашей инфраструктуре,

– отметила руководитель прессцентра.

По ее словам, изменение тактики врага во время обстрелов преследует определенную цель. Речь идет о стремлении врагом найти пробелы в украинской ПВО.