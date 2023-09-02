Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 24 Каналу, сколько примерно ракет ежемесячно российские захватчики выпускают по Украине. Он также сделал предположение, с чем связано частичное уменьшение атак.

Важно Россияне готовят ракетный арсенал для массированных ударов осенью и зимой, – ОК "Юг"

Цель не достигнута

У России есть свои стратегические задачи и цели, которые оккупанты себе поставили. Игнат отметил, что частичное уменьшение массированных атак может быть связано с дефицитом ресурса.

Ракет много не бывает. Они дорогие и для их изготовления нужно время, а также западные комплектующие,

– отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

По данным украинской разведки, Россия ежемесячно производит 100 ракет разных типов. Речь идет о высокоточном дальнобойном оружии: "Кинжал", "Калибр", Х-101/555, "Искандер". Пока враг имеет на вооружении около 585 ракет такого типа.

Это то, что может лететь далеко и бить точно. Оружие современное и его трудно уничтожать, ведь оно создано для того, чтобы преодолевать систему ПВО,

– сказал Игнат.

Враг продолжает постоянно атаковать как передний, так и средний край. Если подытожить, то за месяц примерно 100 ракет страна-террорист выпускает по Украине. То есть россияне то, что производят, то и выпускают и оставляют в остатке запас, который уже давно не неприкосновенный.

Сколько ракет ежемесячно Россия запускаю по Украине: смотрите видео

Оккупанты использовали прошлой осенью и зимой гораздо больше ракет, чем планировали, но цели не достигли. Сейчас враг пытается заменить вооружение на более дешевое, в частности на дроны-камикадзе, такие, как "Ланцеты" или "Шахеды".

