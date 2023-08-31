Игнат предположил, что захватчики будут применять ударные беспилотные летательные аппараты в своих атаках. Речь идет о беспилотниках типа "Шахед".

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Игнат оценил, как россияне могут обстреливать Украину осенью

Юрий Игнат отметил, что российские военные могут в массированных атаках Украины осенью и зимой 2023 и 2024 годов опираться на удары именно беспилотниками. Ведь, по его словам, такие БПЛА как "Шахед" оккупанты могут изготовить "быстрее и дешевле" чем крылатые или баллистические ракеты.

Я думаю, они (россияне – 24 Канал) будут пытаться попасть повсюду. Вопрос о том, хватит ли им средств,

– подчеркнул он.

Спикер Воздушных сил также напомнил, что Россия уже начала производить такие дроны на своей территории. Однако он не стал оценивать интенсивность возможных обстрелов Украины в холодный период, ведь на это влияют многие факторы, в частности и ситуация внутри страны-агрессорки.

Ранее Игнат высказывался по поводу ночной атаки по Украине