Ігнат припустив, що загарбники будуть застосовувати ударні безпілотні літальні апарати у своїх атаках. Мовиться про безпілотники типу "Шахед".
До теми Створена обходити ППО: Ігнат про важливу особливість ракети Х-101, якою атакувала Росія
Ігнат оцінив, як росіяни можуть обстрілювати Україну восени
Юрій Ігнат зазначив, що російські військові можуть у масованих атаках України восени й взимку 2023 і 2024 років спиратися на удари саме безпілотниками. Адже, за його словами, такі БпЛА як "Шахед" окупанти можуть виготовити "швидше і дешевше" ніж крилаті чи балістичні ракети.
Я думаю, вони (росіяни – 24 Канал) будуть намагатися поцілити всюди. Питання у тому, чи вистачить їм засобів,
– підкреслив він.
Речник Повітряних сил також нагадав, що Росія вже розпочала виробляти такі дрони на своїй території. Однак він не став оцінювати інтенсивність можливих обстрілів України у холодний період, адже на це впливають багато факторів, зокрема, і ситуація всередині країни-агресорки.
Раніше Ігнат висловлювався щодо нічної атаки по Україні
- Росія вночі 30 серпня завдала по Україні масованого ракетного удару, в той час, як у неї у місті Пскові була "бавовна" на аеродромі "Крєсти". Юрій Ігнат зазначив, що такий обстріл аж ніяк не є помстою за нібито "обстріл" псковського летовища.
- Він зазначив, що окупанти ретельно готувалися до цього обстрілу України. Зокрема, вони програмували ракети й визначали пріоритетні цілі для їх пуску. Він наголосив, що неможливо підготувати атаку "лише за кілька годин"
- Попри те, що всі ракети збила українська протиповітряна оборона, деякі уламки цієї зброї пошкодили будівлі й завдали травми людям. Ігнат наголосив, що уламки ракет є теж небезпечними, і вони можуть вибухати, як і ціла частина російської ракети.