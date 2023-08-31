Ігнат припустив, що загарбники будуть застосовувати ударні безпілотні літальні апарати у своїх атаках. Мовиться про безпілотники типу "Шахед".

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Ігнат оцінив, як росіяни можуть обстрілювати Україну восени

Юрій Ігнат зазначив, що російські військові можуть у масованих атаках України восени й взимку 2023 і 2024 років спиратися на удари саме безпілотниками. Адже, за його словами, такі БпЛА як "Шахед" окупанти можуть виготовити "швидше і дешевше" ніж крилаті чи балістичні ракети.

Я думаю, вони (росіяни – 24 Канал) будуть намагатися поцілити всюди. Питання у тому, чи вистачить їм засобів,

– підкреслив він.

Речник Повітряних сил також нагадав, що Росія вже розпочала виробляти такі дрони на своїй території. Однак він не став оцінювати інтенсивність можливих обстрілів України у холодний період, адже на це впливають багато факторів, зокрема, і ситуація всередині країни-агресорки.

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