Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону прокоментував масовану ракетну атаку Росії по Україні 30 серпня. Він пояснив, що відбувається, коли наша ППО збиває ворожу ціль, передає 24 Канал.

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Чим небезпечні ракетні уламки

Представник Повітряних сил дав зрозуміти, що під час роботи ППО падають ракети та ракетні уламки різних типів. Російська крилата ракета може розірватися у повітрі. А може бути таке, що цю ворожу ціль пошкодить зенітна ракета наших захисників.

Зенітна ракета не обов'язково врізається в лоб у крилату ворожу ракету. Вона вибухає поруч, таким чином, позбавляючи її подальшого руху,

– сказав Ігнат.

Як приклад він навів Х-101. Якщо бойова частина цієї крилатої ракети падатиме, то можуть бути відповідні наслідки. Таким чином, ракетні уламки теж можуть вибухати.

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