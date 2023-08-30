Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал массированную ракетную атаку России по Украине 30 августа. Он объяснил, что происходит, когда наша ПВО сбивает вражескую цель, передает 24 Канал.
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Чем опасны ракетные обломки
Представитель Воздушных сил дал понять, что при работе ПВО падают ракеты и ракетные обломки разных типов. Российская крылатая ракета может разорваться в воздухе. А может быть такое, что эту вражескую цель повредит зенитная ракета наших защитников.
Зенитная ракета не обязательно врезается в лоб в крылатую вражескую ракету. Она взрывается рядом, таким образом, лишая ее дальнейшего движения,
– сказал Игнат.
В качестве примера он привел Х-101. Если боевая часть этой крылатой ракеты будет падать, могут быть соответствующие последствия. Таким образом, ракетные обломки тоже могут взрываться.
Другие заявления спикера Воздушных сил
- Недавно Игнат опроверг версию, согласно которой массовая комбинированная атака России в ночь на 30 августа якобы является местью за "хлопок" на аэродроме в Пскове. По его словам, российские оккупанты готовили ее заранее.
- Ранее спикер Воздушных сил объяснил особенность ракет Х-101/Х-555. Они могут разворачиваться на 180 градусов и лететь в другую сторону, таким образом наматывая круги, пока не попадут в запрограммированную цель. Из-за этого их сложно сбивать.