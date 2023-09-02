Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 24 Каналу, скільки приблизно ракет щомісяця російські загарбники випускають по Україні. Він також зробив припущення, з чим пов'язане часткове зменшення атак.

Важливо Росіяни готують ракетний арсенал для масованих ударів восени та взимку, – ОК "Південь"

Мета не досягнута

Росія має свої стратегічні завдання і цілі, які окупанти собі поставили. Ігнат зауважив, що часткове зменшення масованих атак може бути пов'язане з дефіцитом ресурсу.

Ракет багато не буває. Вони дорогі й для їх виготовлення потрібний час, а також західні комплектуючі,

– зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними української розвідки, Росія щомісяця виготовляє 100 ракет різних типів. Мова іде про високоточну далекобійну зброю: "Кинджал", "Калібр", Х-101/555, "Іскандер". Наразі ворог має на озброєнні близько 585 ракет такого типу.

Це те, що може летіти далеко й бити точно. Зброя сучасна і її важко знищувати, адже вона створена для того, аби долати систему ППО,

– сказав Ігнат.

Ворог продовжує постійно атакувати як передній, так і середній край. Якщо підсумувати, то за місяць приблизно 100 ракет країна-терорист випускає по Україні. Тобто росіяни те, що виготовляють, те й випускають і залишають у залишку запас, який уже давно не недоторканний.

Скільки ракет щомісяця Росія запускаю по Україні: дивіться відео

Акцент на дрони

Окупанти використали минулої осені та зими набагато більше ракет, ніж планували, проте мети не досягли. Зараз ворог намагається замінити озброєння на дешевше, зокрема на дрони-камікадзе такі, як "Ланцети" або "Шахеди".

Росія цинічно заявляє, що відкриває завод з виробництва "Шахедів" на своїй території. Однак для того, аби зробити цей дрон Іран доклав "чимало зусиль". Вкрав та скопіював технології у Заходу й створив велику лінійку ударних БпЛА. Тепер Тегеран передає "свої надбання" Москві.

Щоб вони у себе просто збирали дрони, як китайські автомобілі росіяни збирають, так само будуть іранські дрони "виготовляти". Прикручуватимуть у себе колеса й пропелери. Однак небезпеки менше не стає,

– додав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Юридично до Тегерану нібито питань немає. Україна розуміє, що це іранські дрони, але це вже буде російський продукт. Можливо, у такий спосіб просто знімають відповідальність з Ірану. Загроза серйозна, треба до цього готуватися. Україні потрібно більше систем оборони, які працюють проти "Шахедів". Наприклад, Gepard.

Ймовірно, основні загрози будуть пов'язані зі зграями "Шахедів", бо ракет не багато. Скільки б вони там не накопичували, все ж таки технологія серйозна, ціна висока і часу треба більше.

"Ворог атакує критичну інфраструктуру і влітку. Росіяни завдають ударів не лише по підстанціях наших ТЕЦ, а по портовій інфраструктурі, гідротехнічних спорудах. У них є списки потенційних цілей по пріоритетності. Можливо, енергетика також буде атакована. Тому до цього треба готуватися і ППО, і людям", – підсумував Ігнат.

Масовані атаки по Україні