Про це в ефірі національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Це українська розробка, – Стерненко показав кадри ураження Іл-76 у Пскові

Окупанти готуються повторити ракетний терор

Гуменюк зазначила, що росіяни, очевидно, намагатимуться повторити торішній ракетний терор. Окупанти битимуть по енергетичних об'єктах, адже вони досі є пріоритетними цілями для ворога.

Ми зараз спостерігаємо той факт, що вони фактично накопичують ракетне озброєння. Тому що всім очевидно, що останні атаки – більш економні. Вони виглядають досить скромно, в порівнянні з тим, як розкошували вороги щодо ударів по нашій інфраструктурі,

– зауважила керівниця пресцентру.

Вона додала, що та зміна тактики під час обстрілів, яка відбувається зараз, має на меті знайти прогалини в українській ППО.

"Всі атаки, які відбуваються зараз, як правило, виглядають, як підбір максимально ефективної тактики, тому що вони використовують і змішаний спосіб атаки з різними ракетами різного базування, додаючи туди ще дрони", – пояснила Гуменюк

За її словами, зараз також можна спостерігати активність вантажної авіації, яка літає напрямком Тегеран – Москва. У літаках, очевидно, перевозять компоненти до тих дронів, виробництво яких налагодили на території Росії. Окрім цього, не виключено, що Іран передає загарбникам і партії самих "Шахедів".

Варто прочитати ЗСУ потужно вдарили по складах зброї та техніки окупантів на Донеччині: гаряче відео "бавовни"

Росія здійснила масований обстріл України: коротко