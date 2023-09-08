У 2023 році російські загарбники можуть знову вдатися до енергетичного терору. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, додавши, що окупанти використовуватимуть різні засоби для атак: ракети, дрони та безпілотники.

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Яким буде період осінь-зима

Регулярні нальоти російських дронів націлені на те, щоб знекровити українську ППО. Восени росіяни знову спробують завдати ударів по цивільній інфраструктурі України.

Знову спробують занурити нас в темряву та холод. Проте минулого року у росіян був запас ракет. Пам'ятаємо, як летіли 70 – 80 ракет за один раз, і навіть понад 100 ракет. Наразі у них немає такого запасу ракет, оскільки вони його відстріляли. Зараз ми частіше бачимо, як вони стріляють ракетами, які були виготовлені "з коліс",

– сказав військовий оглядач.

Попередньо відомо, що росіяни налагодили підприємство та виробляють понад 3 – 5 ракет на добу. Можна підрахувати середню кількість виготовленої зброї на тиждень – близько 28 ракет. За словами Поповича, окупанти відстріляють невелику кількість ракет, знайдуть нашу ППО та спробують вдарити балістикою, зокрема ракетами С-300.

Якими будуть обстріли

"Ракетні удари будуть, але менш масованими. З огляду на те, що у них є менша кількість ракет, які вони виробляють. А удари дронами на сьогодні спрямовані на Південь, щоб знищити портову інфраструктуру", – зауважив Попович.

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Наразі відбити російські атаки дронами по Україні допоможе артилерія, а саме: зенітні самохідні установки Gepard, австралійські протидронові модулі Slinger, зенітно-ракетні комплекси малої дальності та навіть легендарний кулемет "Максим".

Також російські загарбники можуть завдати ударів по енергетичній системі України іранськими дронами-камікадзе Shahed. Позаяк минулого року були такі випадки.

Якщо вони точні, то можуть створити проблему, зокрема для енергетичної інфраструктури,

– підсумував Денис Попович.

Підготовка до осінньо-зимового періоду: що відомо