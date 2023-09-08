В 2023 году российские захватчики могут вновь прибегнуть к энергетическому террору. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, добавив, что оккупанты будут использовать различные средства для атак: ракеты, дроны и беспилотники.

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Каким будет период осень-зима

Регулярные налеты российских дронов нацелены на то, чтобы обескровить украинскую ПВО. Осенью россияне снова попытаются нанести удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Снова попытаются погрузить нас в темноту и холод. Однако в прошлом году у россиян был запас ракет. Помним, как летели 70 – 80 ракет в один раз, а также более 100 ракет. Пока у них нет такого запаса ракет, поскольку они его отстреляли. Сейчас мы чаще видим, как они стреляют ракетами, изготовленными "из колес",

– сказал военный обозреватель.

Предварительно известно, что россияне наладили предприятие и производят более 3 – 5 ракет в сутки. Можно подсчитать среднее количество изготовленного оружия в неделю – около 28 ракет. По словам Поповича, оккупанты отстреляют небольшое количество ракет, найдут нашу ПВО и попытаются ударить баллистикой, в том числе ракетами С-300.

Какими будут обстрелы

"Ракетные удары будут, но менее массированными. Учитывая, что у них есть меньшее количество ракет, которые они производят. А удары дронами сегодня направлены на Юг, чтобы уничтожить портовую инфраструктуру", – отметил Попович.

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Отбить российские атаки дронами по Украине поможет артиллерия, а именно: зенитные самоходные установки Gepard, австралийские противодроновые модули Slinger, зенитно-ракетные комплексы малой дальности и даже легендарный пулемет "Максим".

Также российские захватчики могут нанести удары по энергетической системе Украины иранскими дронами-камикадзе Shahed. Так как в прошлом году были такие случаи.

Если они точные, то могут создать проблему, в частности для энергетической инфраструктуры,

– подытожил Денис Попович.

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