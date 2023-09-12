Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины – Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что в настоящее время враг может проводить подготовительные средства для этой атаки, передает 24 Канал.

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Гуменюк рассказала об обстрелах осенью и зимой

Наталья Гуменюк отметила, что россияне, очевидно, не наносят массированных ракетных атак с моря, поскольку готовятся к обстрелу критической инфраструктуры нашего государства в холодное время года.

Вполне вероятно некоторое время враг будет экономить ракеты для того, чтобы готовиться к другим мероприятиям и действиям более мощным и массированным,

– сказала она.

Спикер подчеркнула, что оккупанты могут попытаться снова атаковать энергетические и другие важные объекты Украины, связанные с осенне-зимним периодом, когда будет подключен отопительный сезон.

К чему готовиться украинцам осенью и зимой 2023 – 2024 годов