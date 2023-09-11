Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 Каналу, каким будет отопительный сезон в Украине и удастся ли избежать отключений света.

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Графики отключений света

Независимо от того, будет ли Россия осуществлять новые массированные атаки по Украине, зима для украинцев, вероятно, будет сложной, отметил Харченко. Те повреждения, которые можно сейчас предположить, так или иначе приведут к техническим отключениям потребителей от электричества.

Я не ожидаю никаких апокалипсисов, масштабных блекаутов по всей стране. Украинцы уже знают, что делать и как противостоять. Мы не можем предотвратить тот или иной уровень отключений, но они не будут жизненно опасны. Не будет отключений на три дня или неделю. Однако графики поставки, когда люди будут получать электричество, возможны,

– сказал директор Центра исследований энергетики.

Энергосистема управляемая, подготовка к возможным ударам продолжается, и вместе с тем также разрабатываются сценарии для того, чтобы уменьшать дефициты генерации. По мнению Харченко, тяжелых периодов, когда электричества нет долгое время, не будет.

Однако предполагаемые 4 – 6 часовые графики отключений, а также возможные аварийные отключения на 4 – 6 часов после обстрелов. В случае отсутствия массированных атак по Украине, отключения света будут достаточно комфортными и не масштабными.

"Я думаю, что такие долгосрочные отключения будут исключением или их не будет вообще", – добавил директор Центра исследований энергетики.

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Производство электроэнергии

Большую часть электроэнергии в Украине производят атомные электростанции. Также есть большой гидроэнергетический каскад на Днепре. И, несмотря на то, что разрушена самая низкая его часть – Каховская ГЭС, Украина имеет еще пять больших элементов. Так же мы имеем угольную и восстановительную генерацию, гидроаккумулирующие электростанции, а также ТЭЦ, которые одновременно производят и электроэнергию, и тепло для больших городов.

"У нас много источников энергии. Другое дело, что из-за повреждений и разрушений, мы все равно будем иметь дефицит в общем размере генерации. Поэтому придется использовать импорт электроэнергии из Европы, но это не катастрофа", – подчеркнул Харченко.