Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, что к таким действиям Кремль прибегает с определенной целью. Ранее в Минэнерго объясняли, что по состоянию на август украинская энергосистема готова к нормальному зимнему сезону.

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Каких обстрелов энергосистемы стоит ждать Украине осенью

Представитель украинской разведки пояснил, что Кремль будет анализировать собранные данные для выбора оптимальных маршрутов для пусков. Поэтому тактика и подход ударов будет зависеть от того, насколько методически правильно враг определит критические для нас объекты.

По словам Скибицкого, это может быть:

массированный удар разными видами вооружения – как беспилотниками, так и ракетами;

один или два-три удара, направленные на один объект, чтобы его окончательно уничтожить.

Однако таких массированных ударов, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда они выпускали по 70 – 100 ракет одновременно – вероятнее всего, уже не будет. Россияне отдают себе отчет, что они могут не добиться своей цели, а вместо этого только истощат свои запасы, как в прошлом году,

– заявил генерал-майор.

По его словам, разведка будет делать все, чтобы:

защитить наши объекты;

своевременно выявить подготовку к ударам;

дать рекомендации нашим энергетикам, чтобы не допустить серьезных разрушений.

Что прогнозируют в Минэнерго

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что отопительный сезон может пройти без отключения света. Однако трудно предсказать последствия ракетных атак России.

Цель врага – достичь блекаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, и удары врага могут быть модифицированы,

– заявил министр.

По его словам, если не будет новых повреждений украинской энергосистемы, то электричество выключать украинцам не придется. Отключения возможны вследствие обстрелов, однако они будут временными.