Герман Галущенко – министр энергетики – подчеркнул, что в случае экстренных ситуаций будет оперативное реагирование. Сейчас все готово к нормальному зимнему сезону.

Обратите внимание Заминированная ЗАЭС может взорваться в любой момент, – Галущенко

Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения зимнего отопительного сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак, которые мы не можем прогнозировать,

– подчеркнул Галущенко.

Он добавил, что блекаут – цель российских окупантов. В течение зимы 2022 – 2023 годов Украина многому научилась. Речь идет об удержании энергосистемы. В то же время, удары захватчиков могут быть модифицированы.

"Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер", – подчеркнул Галущенко.

Украинцев просят помочь

Помочь энергосистеме может каждый украинец и каждая украинка. Крайне важно экономное энергопотребление. В частности, стоит позаботиться об утеплении своих домов уже сейчас. Кроме того, необходимо рационально использовать бытовые приборы. В частности, не нагружать энергосистему в пиковые часы.