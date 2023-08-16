Экспертша Елена Лапенко рассказала 24 Каналу, что российские ракетные обстрелы непрогнозируемые, а потому возможность повторения блекаута, произошедшего 23 ноября 2022 года, высока.
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Именно поэтому собеседница отмечает, что этой зимой следует готовиться ко всем возможным сценариям. Речь идет и о том, как можно помочь энергосистеме.
Как не навредить, а помочь
Лапенко отмечает, что использование энергоэффективных примеров и утепление помещений может стать первым этапом.
В первую очередь, экономное энергопотребление, в том числе утепление помещений, использование бытовых приборов с высшим классом энергоэффективности.
- Управление собственным потреблением тоже важно. Следует переносить часть энергоемких, особенно автоматизированных, бытовых процессов на другие периоды суток. То есть с периодов утреннего и вечернего пиков на ночное время.
- Можно запрограммировать старт работы стиральной или посудомоечной машины, мультиварки, электробойлера или низко шумного робота-пылесоса ближе к полуночи.
- А зимой ночью может работать электроотопление.
Тарифы на электроэнергию 2023
- В июне этого года стоимость света увеличили до единого тарифа в размере 2,64 гривны за киловатт. Напомним, что ранее украинцы платили по двум тарифам: 1,44 гривны за киловатт – когда потребление до 250 киловатт ежемесячно, и 1,68 гривны за киловатт – когда потребление свыше 250 киловатт ежемесячно.
- Такое повышение было вынужденным из-за повреждений и разрушений энергетических объектов россиянами и не только. Впрочем, эксперты говорят, что установленная цена недостаточна, чтобы покрыть все расходы.
- Тариф на электроэнергию на самом деле должен составлять около 7 гривен за киловатт. Такая сумма могла бы полностью покрыть расходы.