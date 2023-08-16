Экспертша Елена Лапенко рассказала 24 Каналу, что российские ракетные обстрелы непрогнозируемые, а потому возможность повторения блекаута, произошедшего 23 ноября 2022 года, высока.

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Именно поэтому собеседница отмечает, что этой зимой следует готовиться ко всем возможным сценариям. Речь идет и о том, как можно помочь энергосистеме.

Как не навредить, а помочь

Лапенко отмечает, что использование энергоэффективных примеров и утепление помещений может стать первым этапом.

Елена Лапенко Эксперт проектов в аналитическом центре DiXi Group В первую очередь, экономное энергопотребление, в том числе утепление помещений, использование бытовых приборов с высшим классом энергоэффективности.

Управление собственным потреблением тоже важно. Следует переносить часть энергоемких, особенно автоматизированных, бытовых процессов на другие периоды суток. То есть с периодов утреннего и вечернего пиков на ночное время.

Можно запрограммировать старт работы стиральной или посудомоечной машины, мультиварки, электробойлера или низко шумного робота-пылесоса ближе к полуночи.

Можно запрограммировать старт работы стиральной или посудомоечной машины, мультиварки, электробойлера или низко шумного робота-пылесоса ближе к полуночи. А зимой ночью может работать электроотопление.

Важно! Такое потребление энергии станет выгодным и для кошелька. Все потому, что вы можете установить интеллектуальные счетчики, позволяющие учитывать потребление в ночной период (23:00 – 7:00) по вдвое более низкому тарифу. Платеж может достигать тогда на 30 – 40% дешевле.

Тарифы на электроэнергию 2023